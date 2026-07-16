Appiano Gentile Inter | nerazzurri partiti per la Germania
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. L’Inter è partita per la Germania in queste ore. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
Segui gli aggiornamenti su Inter.
GIACOMO PORETTI AD APPIANO GENTILE | INTERVISTA ESCLUSIVA
Notizie e thread social correlati
Appiano Gentile Inter: Inter in campo contro la LazioL'Inter si prepara per la sfida contro la Lazio, con la squadra che si è allenata ad Appiano Gentile.
Appiano Gentile Inter: alle 20:45 Inter ParmaStasera alle 20:45 l'Inter affronterà il Parma in una partita valida per il campionato.
Temi più discussi: Inizia la preseason: il primo giorno dei nerazzurri; I campioni d'Italia ripartono: l'Inter si raduna ad Appiano, attesa per le parole di Marotta e Chivu; Bastoni ride, Dimarco abbraccia Chivu e Bisseck... L'Inter inizia il raduno alla Pinetina così; Inter, Marotta e Chivu presentano la nuova stagione: Vincere ancora la Scudetto e fare bene in Champions.
FcIN - L'Inter è pronta a partire per il ritiro in Germania. La squadra di Cristian Chivu si ritroverà ad Appiano Gentile per una seduta d'allenamento mattutina, prima di partire intorno alle 17 in direzione Zurigo. Dalla Svizzera, i nerazzurri raggiungeranno in pull facebook
#Inter , primo giorno di ritiro: l’arrivo dei nerazzurri ad Appiano Gentile @GianluVisco #Sportitalia x.com
Marotta e Chivu presentano la nuova stagione dell’InterLa Inter ha dato il via alla nuova stagione. I campioni d’Italia si sono ritrovati questa mattina ad Appiano Gentile per il primo giorno di lavoro agli ordini di Cristian Chivu. Nel pomeriggio, alle 1 ... passioneinter.com
Appiano Gentile Inter: iniziato il raduno nerazzurroLe ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e te ... msn.com