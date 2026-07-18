La Polizia di Agrigento ha eseguito un'operazione che ha portato all'indagine di tre persone e all'applicazione di misure cautelari. L'intervento riguarda appalti relativi alla strada Mosella e ha rivelato l'esistenza di società fantasma coinvolte nei lavori. Sono stati contestati reati legati a frodi e truffe nelle procedure di affidamento pubblico. Le indagini sono in corso per accertare eventuali altri soggetti coinvolti e verificare eventuali irregolarità nelle procedure di appalto.

È di tre persone indagate e misure cautelari eseguite il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato ad Agrigento, dove sono stati contestati i reati di trasferimento fraudolento di valori, turbativa d’asta, tentata induzione indebita a dare o promettere utilità e tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nell’ambito di una gara pubblica per la manutenzione della strada Mosella. Le misure sono state disposte dal G.I.P. su richiesta della Procura, a seguito di indagini che hanno coinvolto due imprenditori e un ingegnere. Le indagini e le misure cautelari Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata del 18 luglio 2026 la Squadra Mobile ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Appalti e società fantasma per la strada Mosella, blitz della Polizia ad Agrigento: tre indagati

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