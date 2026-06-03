Un cantiere fantasma Aperto davanti a scuola | blitz della polizia locale

Ditta subappaltatrice dell’Enel avvia un cantiere senza autorizzazioni davanti a una scuola a due passi dal Piano: interviene la polizia locale per le sanzioni da regolamento. È successo nel giorno di ponte tra domenica e la festa del 2 giugno in via Torresi proprio davanti al cancello d’ingresso di studenti e personale scolastico delle ‘Domenico Savio’. Uno scavo di notevoli dimensioni necessario per inserire dei tubi isolanti enormi da spingere poi sotto terra, attraverso un macchinario specifico, per diverse centinaia di metri. L’intervento sembra fosse stato sollecitato proprio da Enel dopo una serie di calo di tensione dell’energia elettrica che avevano lasciato la zona in preda ai black-out di corrente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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