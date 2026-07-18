Il gip del tribunale di Agrigento ha disposto due arresti e un’interdizione dal pubblico ufficio nell’ambito di un’inchiesta su un appalto da 3,2 milioni di euro per la strada della Mosella. L’indagine riguarda accuse di corruzione e truffa legate a questo contratto. Le misure sono state adottate nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso. La procura ha condotto le attività investigative che hanno portato a queste decisioni.

Il gip del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, nell’ambito dell’inchiesta per corruzione e truffa sull'appalto da 3,2 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della strada Mosella, che collega le strade statali 640 e 115, ha deciso gli arresti domiciliari per il 45enne Dino Caramazza e il 46enne Antonino Milioti, imprenditori favaresi. Interdizione dal pubblico ufficio per il direttore dei lavori Salvatore Castaldo, 51 anni, di Agrigento. A notificare le misure cautelari, in questi minuti, è la Squadra mobile di Agrigento. I pm Giovanni Di Leo e Annalisa Failla avevano chiesto il carcere per gli imprenditori favaresi Milioti e Caramazza, così come per l’ingegnere Salvatore Castaldo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Inchiesta sull'appalto della strada della Mosella: 2 arresti e un'interdizione dal pubblico ufficio ad Agrigento

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Perquisizioni e sequestri all'Ufficio tecnico del Comune di Agrigento...

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