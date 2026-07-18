La frontiera tra Gibilterra e Spagna è stata aperta, con la rimozione dei controlli doganali e di sicurezza. La cerimonia ha segnato la fine della barriera fisica tra i due territori. La Verja, che divideva Gibilterra dalla Spagna, è stata demolita ufficialmente, consentendo un passaggio libero tra le due aree. L’apertura riguarda sia pedoni che veicoli, eliminando le restrizioni che duravano da decenni.

Valerio Palombaro - Città del Vaticano La rimozione della Verja di Gibilterra segna la fine dell’ultimo muro dell’Europa occidentale. Una cerimonia simbolica di demolizione della barriera si è svolta mercoledì 15 luglio a Linea de la Concepcio’n, la città spagnola da cui si accedere nella piccola enclave britannica, dopo la firma il giorno prima dell’accordo tra Commissione europea e Regno Unito per la frontiera di Gibilterra. Nell’occasione il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha abbracciato il primo ministro di Gibilterra, Fabian Picardo, sottolineando che questo sviluppo storico "sana una ferita aperta" da decenni. "L'Europa è tornata", ha dichiarato da parte sua Picardo. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Aperta la frontiera tra Gibilterra e Spagna, aboliti i controlli

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Open Border, New Risks: Policing Post-Treaty Gibraltar

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