Il Regno Unito, la Spagna e l’Unione Europea hanno firmato martedì un accordo per mantenere la libera circolazione tra Gibilterra e Spagna. Il trattato definisce le regole per la frontiera nel territorio britannico sulla costa meridionale spagnola, oggetto di anni di negoziati dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE nel 2020.

Martedì il Regno Unito, la Spagna e l’Unione Europea hanno infine firmato il trattato per regolamentare la frontiera a Gibilterra: è il territorio britannico sulla costa meridionale spagnola il cui status è stato oggetto di anni di negoziati dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea nel 2020. A giugno del 2025 era stato trovato un accordo, poi formalizzato con il trattato firmato martedì a Bruxelles: lo ha annunciato Maroš Šefcovic, commissario europeo per il Commercio, la sicurezza economica, le relazioni interistituzionali e la trasparenza. Tra Gibilterra e la Spagna verrà sostanzialmente mantenuta la libera circolazione: chi vive... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Regno Unito e Unione Europea hanno formalizzato l’accordo per mantenere la libera circolazione tra Gibilterra e Spagna

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