Aboliti i controlli alla frontiera tra Spagna e Gibilterra Sanchez | Oggi facciamo la storia

Oggi, i controlli alla frontiera tra la Spagna e Gibilterra sono stati eliminati. La verifica tra i due territori è cessata, segnando la fine di un confine fisico che durava da decenni. La decisione è stata annunciata come un passo verso una maggiore integrazione tra le due aree, con la rimozione del cosiddetto “muro” che divideva i territori. La notizia è stata accolta con commenti di soddisfazione da parte delle autorità locali.

(Agenzia Vista) Spagna, 15 luglio 2026 "Oggi facciamo la storia. Cade la Verja di Gibilterra, l'ultimo muro dell'Europa continentale, per dare il posto a una nuova era di convivenza e prosperità condivisa. Questo accordo pone al centro il benessere dei 300.000 andalusi di Campo de Gibilterra e apre una nuova tappa nelle relazioni tra Spagna e Regno Unito", lo ha detto il premier spagnolo Sanchez presiedendo alla cerimonia per l'eliminazione della "Verja", la barriera di frontiera terrestre tra Gibilterra e il Campo di Gibilterra, dopo l'entrata in vigore dell'accordo fra l'Unione europea e il Regno Unito sullo status post-Brexit della Rocca.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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