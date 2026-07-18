Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position al Gran Premio del Belgio 2026 a Spa-Francorchamps. Verstappen si è classificato secondo, mentre Leclerc ha preso posto in seconda fila.

Andrea Kimi Antonelli conquista la pole position al Gran Premio del Belgio 2026. SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) – Il giovane talento della Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team, Andrea Kimi Antonelli, ha fatto il suo ingresso nella storia della Formula 1, segnando la sua sesta pole position in carriera durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2026. Con un tempo straordinario di 1’44?361, Antonelli ha dimostrato di essere un serio contenditore, lasciando a distanza i suoi rivali principali: Max Verstappen della Red Bull e Lando Norris della McLaren. Verstappen, che ha ottenuto il secondo miglior tempo con un distacco di 0?317, dovrà ora lottare duro in gara. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Antonelli si aggiudica la pole in Belgio, Verstappen secondo e Leclerc in seconda fila.

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