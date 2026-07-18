Nel Gran Premio del Belgio di Formula 1, Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position sul circuito di Spa-Francorchamps, la sua sesta in carriera, e ha eguagliato il record italiano di Ascari del 1953. Antonelli partirà davanti a tutti, con Max Verstappen in seconda posizione. Le Ferrari si sono piazzate in seconda fila. La sessione di qualifiche si è conclusa con Antonelli davanti a Verstappen, mentre le altre vetture si sono collocate nelle posizioni successive.

SPA-FRANCORCHAMPS – Kimi Antonelli partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio. Il pilota della Mercedes ha firmato la pole position sul tracciato di Spa-Francorchamps, la sesta in carriera, eguagliando il record italiano di Ascari nel 1953). Antonelli ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen (che ha sfruttato le scie procurate dal suo compagno di squadra), che completerà la prima fila con il secondo tempo. Più indietro le due Rosse: Charles Leclerc scatterà dalla quarta posizione, mentre Lewis Hamilton partirà quinto ma partiranno con una posizione in più perché Norris, che si è piazzato terzo, verrà penalizzato di 10 posizioni per aver cambiato il motore. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Formula 1, Gp Belgio: Antonelli in pole davanti a Verstappen. Seconda fila per le Ferrari

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Super ANTONELLI a SPA: POLE davanti a VERSTAPPEN, senza spunto le FERRARI

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