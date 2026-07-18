Antonelli segna il tempo più rapido nelle libere in Belgio Hamilton si classifica quarto

Andrea Kimi Antonelli ha registrato il tempo più rapido nelle libere del Gran Premio del Belgio 2026, con un miglioramento rispetto agli altri piloti. Lewis Hamilton si è classificato quarto. Le sessioni di prove libere si sono svolte sul circuito di Spa-Francorchamps.

Andrea Kimi Antonelli svetta nelle FP2 al Gran Premio del Belgio 2026. SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) – Il talento di Andrea Kimi Antonelli si fa sentire sul tracciato belga. Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1, il giovane pilota della Mercedes ha segnato un impressionante 1’45?944, conquistando il miglior tempo. Questo risultato segna un netto miglioramento rispetto alla prima sessione, in cui Antonelli era rimasto più in ombra. Dopo la prestazione dominante di Antonelli, a seguire troviamo Lando Norris della McLaren, che ha chiuso con un distacco di +0?190. Max Verstappen, in gran forma con la Red Bull, si è piazzato al terzo posto, con un ritardo di +0?472. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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