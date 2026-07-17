Formula 1 Antonelli vola nelle prove libere di Spa | Hamilton quarto

Kimi Antonelli ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2026, svoltasi sul circuito di Spa-Francorchamps. Hamilton si è classificato quarto nella stessa sessione.

Kimi Antonelli ha dominato la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2026, confermando il suo straordinario momento di forma sul circuito di Spa-Francorchamps. Il giovane pilota della Mercedes ha dettato legge fin dalle prime battute, segnando il miglior tempo con gomme medie in 1:46.911, per poi abbassare ulteriormente il crono a 1:45.944. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Antonelli VOLA, Russell CROLLA... Il Caos Totale Delle Prove Libere

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