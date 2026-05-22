A Montreal si apre il fine settimana di Formula 1 con la prima sessione di libere, in cui Andrea Kimi Antonelli ha registrato il miglior tempo. Seguono in classifica Lewis Hamilton e Charles Leclerc, rispettivamente terzo e quarto. La pista si è mostrata molto competitiva fin dai primi giri, con diversi piloti che hanno cercato di ottimizzare le proprie performance. La giornata si è conclusa con Antonelli davanti a tutti, mentre Hamilton e Leclerc hanno completato la top tre.

Il weekend di gara a Montreal si apre con l’ennesima dimostrazione di forza da parte di Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento della Mercedes è subito competitivo nell’unica sessione di prove libere prima del Gran Premio del Canada e riesce a mettersi dietro il compagno di squadra George Russell, che va a muro nel finale di sessione. Passi avanti incoraggianti da parte delle due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che chiudono le libere in terza e quarta posizione, resistendo alla rimonta nel finale da parte di Max Verstappen e delle due McLaren di Norris e Piastri. La sessione è stata complicata da diversi incidenti e bandiere rosse, che hanno fatto slittare di quasi mezz’ora la bandiera a scacchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, Antonelli il più veloce nelle libere in Canada. Hamilton e Leclerc 3° e 4°

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