Antonelli che poleman! Gp Belgio highlights qualifiche

Notizia in breve

Kimi Antonelli ottiene la pole nelle qualifiche del GP Belgio. Alle sue spalle, in seconda posizione, si piazza Max Verstappen, mentre il britannico Lando Norris, terzo, partirà con dieci posizioni di penalità a causa della sostituzione della quarta centralina. Norris sarà comunque in griglia, anche se più indietro rispetto alla posizione di partenza originale. Le qualifiche si sono concluse con Antonelli al primo posto, seguito da Verstappen e Norris.