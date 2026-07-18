Antonelli che poleman! Gp Belgio highlights qualifiche
Kimi Antonelli ottiene la pole nelle qualifiche del GP Belgio. Alle sue spalle, in seconda posizione, si piazza Max Verstappen, mentre il britannico Lando Norris, terzo, partirà con dieci posizioni di penalità a causa della sostituzione della quarta centralina. Norris sarà comunque in griglia, anche se più indietro rispetto alla posizione di partenza originale. Le qualifiche si sono concluse con Antonelli al primo posto, seguito da Verstappen e Norris.
Kimi Antonelli conquista la pole nelle qualifiche del GP Belgio: alle sue spalle Max Verstappen, terzo in pista il britannico Lando Norris, che scatterà però con dieci posizioni di penalità per la sostituzione della quarta unità di centralina dal via dell’anno. A sfruttare questa retrocessione ci sarà George Russell, seguito dalle ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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