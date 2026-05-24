Durante le qualifiche del GP Canada, George Russell ha battuto Kimi Antonelli con uno scarto di 68 millesimi, lo stesso margine di tempo della Sprint. Russell ha ottenuto la miglior posizione in griglia, mentre Antonelli si è classificato subito dietro. La differenza tra i due piloti si è mantenuta invariata rispetto alla Sprint, creando una sfida diretta tra i due in vista della gara.

Gli highlights delle qualifiche del Gp Canada: George Russell beffa Kimi Antonelli con lo stesso identico distacco della qualifica della Spritn, sessantotto millesimi. Poi le McLaren di Norris, Piastri ed Hamilton. Leclerc scatta ottavo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1, tra Russell-Antonelli è sfida totale: highlights qualifiche GP Canada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: scattano le qualifiche. Sarà ancora Antonelli contro Russell?

LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Antonelli sfida RussellBenvenuti alla diretta del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026.

Temi più discussi: F1, duello, rabbia, team radio: cosa è successo tra Antonelli e Russell (Mercedes) nella Sprint; Russell-Antonelli scintille Mercedes: Montreal accende la sfida tra compagni; F1 | Antonelli non ci sta: Russell ha allargato e ci siamo toccati. Io la curva l'avrei fatta; Gp Canada, contatto Antonelli-Russell in gara sprint. Furia Kimi: È stato scorretto.

Duello, rabbia, team radio: cosa è successo tra Antonelli e Russell nella Sprint #SkyMotori #F1 #Formula1 #CanadianGP x.com

F1 Canada: Russell si impone nella Sprint, Antonelli terzo tra le polemicheGeorge Russell ha conquistato una vittoria significativa nella gara Sprint del Gran Premio del Canada, la terza prova breve del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes, partito dalla pole ... it.blastingnews.com

Duello, rabbia, team radio: cosa è successo tra Antonelli e Russell nella SprintQueste le parole di Antonelli a Mara Sangiorgio dopo la Sprint: Sono andato in pista per vincere, sapevo di avere il passo. Ho avuto quell'opportunità e l'ho presa. Eravamo quasi ruota a ruota, avrei ... sport.sky.it

Kimi Antonelli: L'errore in SQ2 mi ha scombussolato | Intervista dopo le qualifiche Sprint | GP del Canada 2026 reddit