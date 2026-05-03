Durante le qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, Kimi Antonelli ha ottenuto la sua terza pole position consecutiva, la prima in carriera. Con questo risultato, ha raggiunto un record condiviso in passato solo da tre piloti, tra cui due leggende del motorsport. Gli highlights delle qualifiche mostrano come Antonelli abbia dominato le sessioni, dimostrando una prestazione eccellente sul circuito.

Kimi Antonelli fa la storia a Miami: conquista la terza pole consecutiva dopo la prima in carriera, come lui ci erano riusciti solo Senna e Schumi. In prima fila anche Max Verstappen, poi Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. Guarda gli highlights delle qualifiche.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1, GP Miami: Antonelli scatenato! Guarda gli highlights delle qualifiche

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