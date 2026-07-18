Nel primo semestre del 2026 sono state segnalate 90.200 operazioni sospette, il numero più alto mai registrato in un semestre. La cifra totale delle operazioni sospette ha raggiunto i 61 miliardi di euro, con un incremento dell’11,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra le attività più coinvolte, l’oro ha rappresentato una delle principali fonti di movimentazioni sospette.

Nuovo record per le operazioni di antiriciclaggio. Nei primi sei mesi del 2026 le segnalazioni di operazioni sospette (Sos) hanno raggiunto quota 90.200, il livello più alto mai registrato in un semestre, con una crescita dell’11,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Sono dati dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia. Parallelamente, l’Uif ha analizzato 90.049 segnalazioni, in aumento del 10,7% su base annua; anche in questo caso si tratta del valore più elevato di sempre. Gli importi sfiorano i 61 miliardi di euro, di cui quasi 55 miliardi riferibili a operazioni effettivamente eseguite, contro i circa 53 miliardi del primo semestre 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Antiriciclaggio, record di operazioni sospette: 61 miliardi in 6 mesi, traina l’oro

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