Nel primo semestre del 2026 sono state inviate 90.200 segnalazioni di operazioni sospette legate all’antiriciclaggio, un aumento dell’11,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta di un record semestrale, con importi vicini ai 61 miliardi di euro. Questi dati evidenziano un incremento nelle segnalazioni delle attività considerate sospette nel settore finanziario.

Nel primo semestre del 2026 le segnalazioni di operazioni sospette legate all’antiriciclaggio hanno toccato un nuovo massimo semestrale: 90.200 Sos, con un aumento dell’11,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. A crescere sono anche gli importi collegati alle comunicazioni, arrivati a circa 61 miliardi di euro, segnale di un ampliamento dei volumi finanziari intercettati dal sistema. Nuovo massimo semestrale per le segnalazioni sospette L’Unità di informazione finanziaria (Uif) ha esaminato nel periodo 90.049 segnalazioni, in aumento del 10,7% su base annua. Anche questo dato rappresenta il valore assoluto più elevato mai registrato in un semestre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Antiriciclaggio, nel 2026 record di Sos in sei mesi: 90.200 segnalazioni e importi vicini a 61 miliardi

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