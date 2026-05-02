Peso | Del Pioluogo vola a 20,23 metri e punta agli Europei U18

Il giovane atleta del Del Pioluogo ha raggiunto un salto di 20,23 metri nel lancio del peso, stabilendo un nuovo record personale. Ora si concentra sulla partecipazione agli Europei Under 18. In questa stagione, altri giovani talenti della squadra Friulintagli Brungera si stanno facendo notare per i risultati ottenuti e le prestazioni in crescita. Il campionato regionale e le qualificazioni nazionali sono prossimi appuntamenti per tutti i protagonisti.

? Cosa scoprirai Quanto manca al nuovo primato assoluto della categoria?. Chi sono gli altri talenti della Friulintagli Brungera in ascesa?. Come influirà questo lancio sulla qualificazione agli Europei di Rieti?. Quali obiettivi punta a raggiungere Asmaa Hadik dopo il debutto?.? In Breve Del Pioluogo punta agli Europei U18 di Rieti dal 16 al 19 luglio 2026.. Il primato italiano della categoria è di 20,94 metri segnato da Musci nel 2018.. Asmaa Hadik della Friulintagli Brungera segna 54,78 secondi al Memorial Todaro.. Il successo conferma la crescita dell'atletica friulana con atleti come Carmassi e Vissa.. Antony Del Pioluogo ha lanciato il peso a 20,23 metri durante il Meeting di Palmanova, avvicinandosi al primato nazionale e aprendo la strada verso i campionati europei U18 a Rieti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Peso: Del Pioluogo vola a 20,23 metri e punta agli Europei U18 Notizie correlate Leggi anche: Palermo scopre le mini case a peso d'oro: chiesti anche 150 mila euro per 20 metri quadri Europei Atletica U18 a Rieti: partono i biglietti per il GuidobaldiRieti si prepara ad accogliere i Campionati Europei Under 18 di atletica leggera dal 16 al 19 luglio, con l’apertura ufficiale della vendita dei... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Junior Meeting: Del Pioluogo a 19.72; Peso e mezzofondo in cattedra ieri allo Junior Meeting di Conegliano. Padova: Muraro 744, Del Pioluogo 19.74Alice Muraro vola a Padova nel terzo weekend di gare al Palaindoor. Un bel test nei 60 con 744 per la vicentina dell’Aeronautica, campionessa mondiale universitaria dei 400 ostacoli, che abbassa il ... fidal.it Del Pioluogo finale di stagioneUlteriore miglioramento per Antony Del Pioluogo in chiusura di stagione, che allunga fino a 19.03 m nel getto del peso Allievi. Nel corso del Memorial Ricordando A. Didone il portacolori del ... fidal.it Al Meeting Nazionale "Città di Palmanova" l'allievo Antony Del Pioluogo scaglia il peso da 5 kg fino a 20.23 metri. Un'altra prestazione mostruosa per il giovane talento friulano. - facebook.com facebook Al Soldan una giornata da oltre 900 atleti: successi per Giulia Menegale nei 1500 e Antony Del Pioluogo nel peso allievi. #Veneto #Treviso #Cronaca #Sport x.com