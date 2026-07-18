Angela muore quasi centenaria in una baracca senza rientrare nel suo appartamento distrutto dal terremoto del ‘97
Angela Venanzi, conosciuta come la signora della ‘baracca’, è morta a pochi giorni dal suo centesimo compleanno. La donna, quasi centenaria, viveva in una baracca situata vicino al suo appartamento, che era stato distrutto dal terremoto del 1997. La sua morte è avvenuta in quella stessa baracca, dove aveva trovato rifugio dopo la perdita della casa.
Foligno, 18 luglio 2026 – Angela Venanzi, la signora della ‘baracca’ di cui abbiamo scritto più volte su queste pagine, è morta a dieci giorni dal suo centesimo compleanno. “Abbandonata dalle istituzioni, in una baracca per trent’anni ”, si legge nel manifesto funebr e, appena sotto alla foto di questa donna tanto minuta quanto tenace, affacciata sulla soglia della casa di legno. Ma lei non doveva vivere lì. La sua abitazione, nella frazione di Cupigliolo, andò in macerie a seguito del terremoto del 1997, che colpì duramente Foligno e Colfiorito. Passate le scosse, grazie all’assegnazione del contributo-sisma iniziarono gli interventi di ricostruzione della casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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