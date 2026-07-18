Angela muore quasi centenaria in una baracca senza rientrare nel suo appartamento distrutto dal terremoto del ‘97

Notizia in breve

Angela Venanzi, conosciuta come la signora della ‘baracca’, è morta a pochi giorni dal suo centesimo compleanno. La donna, quasi centenaria, viveva in una baracca situata vicino al suo appartamento, che era stato distrutto dal terremoto del 1997. La sua morte è avvenuta in quella stessa baracca, dove aveva trovato rifugio dopo la perdita della casa.