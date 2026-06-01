Studentessa 20enne di Palermo muore in Erasmus in Portogallo | trovata senza vita nel suo appartamento

Una studentessa di 20 anni di Palermo è stata trovata morta nel suo appartamento a Caldas da Rainha, in Portogallo, dove partecipava a un programma Erasmus di sei mesi. La ragazza, identificata come Sofia Barillà, è stata trovata senza vita senza segni evidenti di violenza. La polizia locale ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La studentessa si trovava in Portogallo da alcuni mesi e frequentava un corso di studi all'università locale.

Una studentessa di 20 anni di Palermo è stata trovata senza vita in Portogallo. La giovane, Sofia Barillà, si trovava a Caldas da Rainha, tra Lisbona e Porto, dove stava frequentando un programma Erasmus di sei mesi. La giovane è stata trovata morta nel suo appartamento. I familiari, assistiti dalla Farnesina, sono già in volo per il Portogallo. Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato alla morte della ragazza, ma secondo una prima ricostruzione si sospettano le cause naturali. Con ogni probabilità sarà disposta l’autopsia sul corpo della giovane. Decine i messaggi sui social per salutare con affetto la giovane studentessa. “Quando una ragazza così giovane all’improvviso va verso orizzonti sconosciuti e lascia questa terra, tutto cambia prospettiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Studentessa palermitana di 20 anni muore in Portogallo: era in Erasmus. Giallo sulle cause

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