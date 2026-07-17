Tenta di rientrare in casa dal balcone cade nel vuoto e muore | dramma a Bologna per un 45enne salentino

Un uomo di 45 anni ha perso la vita a Bologna mentre cercava di rientrare in casa dal balcone. La corda con cui era legato si è rotta, facendolo cadere nel vuoto. La tragedia si è verificata oggi e il corpo è stato trovato senza vita sul luogo dell’incidente. La vittima era originaria di Specchia e lavorava come militare. Nessun altro coinvolgimento è stato segnalato.

L’ultimo saluto oggi a Specchia per Francesco Scupola, militare di 45 anni originario di Specchia, morto nel tentativo di entrare in casa: la corda a cui era legato si è spezzata e lui è precipitato nel vuoto. La tragedia è avvenuta nei giorni scorsi a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, dove l’uomo viveva da tempo. Scupola, in servizio alla caserma del Genio ferrovieri di Castel Maggiore, secondo gli elementi raccolti dagli investigatori stava cercando di entrare in casa attraverso una finestra, calandosi con una corda. La fune, però, non ha retto, e l'uomo è precipitato al suolo dal terzo piano. Nel pomeriggio i funerali.... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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RIMANE CHIUSA FUORI DI CASA E TENTA DI RIENTRARE DA UNA FINESTRA, 20ENNE PRECIPITA E MUORE

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