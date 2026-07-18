angela morta in una baracca senza casa da 30 anni dopo il terremoto

Angela Venanzi è morta in una baracca dove viveva da oltre 30 anni, senza una casa dopo il terremoto. La donna, nota come la signora della baracca, era stata abbandonata dalle istituzioni. Il suo funerale è stato accompagnato dalle parole di Innocenzo Ronchetti, che ha descritto la situazione della madre come di totale isolamento. La morte si è verificata in condizioni di estrema precarietà, senza che siano stati segnalati interventi di assistenza recenti.

"Abbandonata dalle istituzioni, in una baracca per trent’anni", queste le parole scelte da Innocenzo Ronchetti per dare l’ultimo saluto a sua madre, Angela Venanzi, per tutti la signora della baracca. Nel manifesto funebre la foto di questa donna minuta, che ha sperato fino all’ultimo di poter rientrare nella sua casa, lesionata dal sisma. "Era una donna forte - dice il figlio -, tenace. Lo è stata fino all’ultimo giorno". Quella di Angela è una storia di un’attesa durata per tre decenni, consumata nel silenzio di una frazione montana. Era il 26 settembre del 1997, quando la terra tremò tra l’ Umbria e le Marche. L’abitazione di Angela, nella località di Cupigliolo, andò in macerie a seguito di quel terremoto che colpì duramente Foligno e l’altopiano di Colfiorito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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