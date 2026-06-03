Da una piccola baracca a una vita in musica | il sogno degli Amici per Sempre continua dopo quarant’anni
Dopo quarant’anni, il gruppo musicale formato da ragazzi di circa tredici anni, che iniziò in una piccola baracca con strumenti usurati, continua a suonare. La storia, nata tra difficoltà e passione, si è sviluppata nel tempo senza interrompersi. La formazione, conosciuta come gli Amici per Sempre, mantiene vivo il desiderio di fare musica, nonostante le sfide e il passare degli anni. La loro esperienza testimonia una lunga carriera iniziata in condizioni modeste.
Tempo di lettura: 5 minuti C’erano una baracca, qualche strumento consumato dal tempo e un gruppo di ragazzi poco più che tredicenni con un sogno troppo grande per essere dimenticato. Alla fine degli anni Settanta, nel giardino di casa di Enzo De Rosa, nasceva inconsapevolmente una storia destinata a durare tutta la vita. In quella piccola stanza prefabbricata, trasformata giorno dopo giorno in una sala prove improvvisata, prendevano forma amicizie vere, emozioni sincere e le prime canzoni dei Pooh suonate con il cuore prima ancora che con gli strumenti. Quella baracca, messa a disposizione dal padre di Enzo, diventò il loro rifugio. Il luogo dove imparare a suonare, sbagliare, crescere e sognare insieme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
The Legend of Ma Baker (1960) She Raised Four Sons to Be Killers
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