Da una piccola baracca a una vita in musica | il sogno degli Amici per Sempre continua dopo quarant’anni

Notizia in breve

Dopo quarant’anni, il gruppo musicale formato da ragazzi di circa tredici anni, che iniziò in una piccola baracca con strumenti usurati, continua a suonare. La storia, nata tra difficoltà e passione, si è sviluppata nel tempo senza interrompersi. La formazione, conosciuta come gli Amici per Sempre, mantiene vivo il desiderio di fare musica, nonostante le sfide e il passare degli anni. La loro esperienza testimonia una lunga carriera iniziata in condizioni modeste.