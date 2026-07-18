Un docente universitario e membro di un comitato di regolamentazione ha affermato che l'intelligenza artificiale sta modificando profondamente il settore della comunicazione. Durante una sessione formativa, si è discusso di come questa tecnologia influenzi vari ambiti e in particolare il modo di comunicare. L'intervento ha evidenziato il ruolo crescente dell'IA nei processi comunicativi e le sue implicazioni pratiche nel settore.

Andrea Imperiali, docente all'Università Cattolica e membro del Comitato IA di AGCOM: “Nel corso della masterclass abbiamo affrontato il tema dell'intelligenza artificiale, la tecnologia che oggi sta trasformando in profondità numerosi settori e, in particolare, il mondo della comunicazione. Si tratta di un cambiamento che solleva implicazioni rilevanti sotto il profilo professionale, culturale, etico e regolatorio. Insieme a Nicola Porro abbiamo cercato di offrire una lettura d'insieme di questi fenomeni, una visione sistemica capace di collegare i diversi impatti dell'IA. Troppo spesso, infatti, il dibattito pubblico affronta questo tema in modo frammentato, soffermandosi su singoli aspetti e oscillando tra narrazioni eccessivamente apocalittiche o, al contrario, eccessivamente entusiastiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Andrea Imperiali: “L'intelligenza artificiale sta trasformando in profondità il mondo della comunicazione”

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