Il Futuro è Adesso | evoluzione della comunicazione nell’era dell’intelligenza artificiale

Reggio Calabria si appresta a ospitare un evento dedicato al rapporto tra tecnologia, informazione e società, incentrato sull’evoluzione della comunicazione nell’epoca dell’intelligenza artificiale. L’appuntamento si focalizza sulle trasformazioni che le innovazioni digitali portano nelle modalità di scambio di informazioni, coinvolgendo esperti e professionisti del settore. La discussione si svolge in un contesto di approfondimento sulle implicazioni pratiche e sui cambiamenti in atto nel mondo della comunicazione.

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un importante momento di riflessione sul rapporto tra tecnologia, informazione e società. Mercoledì 6 maggio, alle ore 10, il Polo culturale Mattia Preti del Consiglio regionale della Calabria ospiterà l’iniziativa “Il Futuro è Adesso - per un nuovo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Surviving the AI Era: Why Emotional Intelligence Is Your Competitive Edge

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