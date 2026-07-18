Andrea Delogu ha dichiarato che Francesca Fialdini l’ha convinta a restare nel programma di ballo. Attualmente conduce con Carlo Conti su Rai1 il festival musicale estivo. La conduttrice, giovanissima, è impegnata in questa esperienza televisiva.

Andrea Delogu, giovanissima conduttrice, attualmente la stiamo vedendo impegnata con Carlo Conti su Rai1 con TIM Summer Hits, l’appuntamento estivo con la musica della rete ammiraglia. La conduttrice tornerà a ottobre su Rai2 subito dopo BellaMa’ di Pierluigi Diaco, con La Porta Magica, programma che conduce dal 21 ottobre 2024. Come detto, quindi, anche per la stagione televisiva 20262027 il programma di genere factual, tornerà nella seconda rete del servizio pubblico con nuove storie e nuovi protagonisti. Andrea si è raccontata in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La conduttrice pensa che Carlo Conti sia un maestro e che vorrebbe diventare proprio come lui. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

© Bubinoblog.altervista.org - ANDREA DELOGU: FRANCESCA FIALDINI MI HA CONVINTA A RESTARE A BALLANDO. CARLO CONTI? UN MAESTRO

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