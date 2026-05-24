Francesca Fialdini Andrea Delogu e quei giorni difficili | Avrei voluto le telecamere

Da dilei.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesca Fialdini e Andrea Delogu sono tornate a lavorare insieme, cinque mesi dopo la finale di Ballando con le Stelle. Le due conduttrici si sono ritrovate sul set di un nuovo progetto televisivo. Durante le riprese, hanno commentato i giorni difficili passati e il desiderio di avere telecamere che catturassero quei momenti. Non sono state fornite altre informazioni su eventuali dettagli del nuovo impegno.

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Francesca Fialdini e Andrea Delogu di nuovo insieme. A cinque mesi dalla seguitissima finale di Ballando con le Stelle. A distanza di tempo le due, che hanno stretto un bel legame dietro le quinte del dancing show, hanno svelato alcuni retroscena sul varietà di Milly Carlucci. E la vincitrice si è lasciata andare anche a delle dolcissime parole sul nuovo fidanzato Alessandro Marziali. Francesca Fialdini con Andrea Delogu a Da Noi.a ruota libera. Un’intervista sincera e vivace quella di Andrea Delogu a Da noi.a ruota libera. La conduttrice dalla fulva chioma si è raccontata senza filtri dall’amica Francesca Fialdini. E inevitabilmente, tra i tanti argomenti, si è parlato anche dell’esperienza condivisa a Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Francesca Fialdini, Andrea Delogu e quei giorni difficili: “Avrei voluto le telecamere”
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