Stasera su Rai 1, in prima serata, debutta Tim Summer Hits da Piazza del Popolo a Roma. Alla conduzione ci sono Carlo Conti e Andrea Delogu. La trasmissione porta in scena spettacoli musicali e intrattenimento in diretta, visibile sul canale pubblico. La serata si svolge all'aperto, con un palco allestito nel cuore della capitale italiana.

L’estate entra nel vivo su Rai 1 con il primo appuntamento di Tim Summer Hits, in onda questa sera, venerdì 17 luglio, in prima serata dallo scenario di Piazza del Popolo a Roma, con Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione. Tutte le puntate saranno trasmesse in contemporanea anche su Rai Radio2, con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage curati da Nicol Angelozzi, e saranno disponibili in streaming e on demand su RaiPlay. Il cast della prima puntata del 17 luglio 2026. Nel corso della prima puntata si alterneranno sul palco: Quando va in onda Tim Summer Hits 2026. Tim Summer Hits 2026 si è svolto a Roma dal 21 al 24 giugno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Tim Summer Hits al via stasera su Rai 1 con Carlo Conti e Andrea Delogu

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