Andrea Delogu ha commentato positivamente Elodie, affermando di stimarla perché dà lezioni su come vivere l’amore. La conduttrice sta vivendo un momento favorevole sia in televisione che nella vita privata. È pronta a riprendere il suo ruolo a La porta magica, confermato anche per la prossima stagione. Recentemente, è tornata su Rai 1 per condurre TIM Summer Hits, accanto a Carlo Conti.

Periodo d'oro per Andrea Delogu, sul lavoro e in amore. In attesa di tornare al timone de La porta magica, il rotocalco di Rai 2 riconfermato per la prossima stagione televisiva, la conduttrice è appena tornata su Rai 1, al fianco di Carlo Conti, per la nuova edizione di TIM Summer Hits. In queste settimane fitte di impegni, però, Andrea sta trovando anche il tempo per coltivare la sua nuova storia d'amore, diventata di dominio pubblico poche settimane fa. Dopo la lunga relazione con Luigi Bruno, durata quattro anni, Andrea Delogu ha ritrovato l'amore con Alessandro Marziali, 28enne originario di Ancona e lontano dal mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Andrea Delogu elogia Elodie: "La stimo perché dà lezioni su come vivere l'amore"

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