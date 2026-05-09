Andrea Delogu ha raccontato che il suo rapporto con Alessandro Marziali è iniziato con una partita a scacchi. La conduttrice ha spiegato di aver compreso di parlare con una persona capace di ascoltare durante quei momenti. La discussione si è concentrata sui primi incontri tra i due e sull'importanza di quella prima esperienza condivisa. La narrazione si è focalizzata sugli eventi che hanno portato alla nascita del loro legame.

Dopo aver attraversato momenti difficili, Andrea Delogu sembra aver ritrovato un nuovo equilibrio. La conduttrice, reduce dal trionfo nell'ultima edizione di Ballando con le stelle, sta vivendo una stagione di profonda trasformazione interiore. Una rinascita che arriva dopo ferite profonde, come la scomparsa prematura del fratello Evan e il lungo percorso personale contro la depressione. In una recente intervista rilasciata al settimanale F, la "rossa" della tv ha aperto il suo cuore e raccontato come sia riuscita a trasformare il dolore in forza, anche grazie al sostegno del nuovo compagno, l'imprenditore Alessandro Marziali. Per anni, Andrea Delogu ha combattuto contro la depressione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Andrea Delogu e l'amore per Alessandro Marziali: "È iniziato tutto con una partita a scacchi"

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