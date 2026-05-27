È quello tra Lino (Guanciale), avvocato di successo, e Grazia (Grazia Schiavo). Lei ha perso la testa per lo chef Paolo (Davide Devenuto), ma il marito non ci sta. Caduto in una forma di depressione, Lino assolda Sofia (Delogu), una donna sommersa da guai con l’ex fidanzato e pronta ad aiutarlo in cambio di un supporto legale. Il piano, escogitato con l’aiuto degli amici Matilde (Pastorelli) e Tommy (Colica), consiste nel sedurre Paolo e dimostrare a Grazia che il nuovo fidanzato è un traditore. Lino escogita un piano pazzo per riavere la donna che ama. Guanciale ne sa qualcosa di follie d’amore. «Sono abbastanza cronico in materia», dice. «Se non fai pazzie per amore per che cosa le fai?». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Andrea Delogu e Lino Guanciale: «La più grande pazzia d'amore? Il matrimonio»

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Innamorarsi e altre pessime idee - Trailer del film con Lino Guanciale e Andrea Delogu

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