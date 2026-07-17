La figlia del commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana è morta all’età di 30 anni. La notizia ha suscitato grande dolore nel mondo del calcio e nella famiglia coinvolta.

Una notizia drammatica ha colpito il mondo del calcio e, soprattutto, la famiglia di Silvio Baldini. L’attuale commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana ha perso la figlia Valentina, scomparsa a soli 30 anni. Un lutto profondissimo per l’allenatore toscano, che nel corso della sua vita aveva sempre raccontato il legame speciale con la primogenita e il ruolo fondamentale che aveva avuto nella sua crescita personale. A comunicare la notizia è stato il Perugia Calcio, che ha voluto manifestare la propria vicinanza al suo ex allenatore. Lutto nel calcio: è morta la figlia di Silvio Baldini. Valentina Baldini era nata con una grave disabilità e per tutta la sua esistenza è stata al centro della vita del padre. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Tragedia nel calcio italiano, muore la figlia del ct dell’Italia a soli 30 anni: un dolore enorme

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Tragedia nel calcio, è morta la moglie del calciatore per salvare la loro figlia di 1 anno.

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