Le scritte “10:12”, che ricordano l’orario dell’esplosione della bomba in piazza Loggia nel 1974, sono state ritrovate sui cestini della spazzatura in diverse zone della città, tra cui via Camozzi e via Milano. La polizia ha avviato indagini per individuare i responsabili di queste scritte, che sono apparse anche fuori dalla sede del Partito democratico. Le iscrizioni sono state segnalate come atti di vandalismo.

Le quattro cifre nere, 10:12, l’orario dello scoppio della bomba in piazza Loggia il 28 maggio 1974, comparse qualche gorno fa alla Pallata fuori dalla sede del Partito democratico, tornano a deturpare beffardamente altri luoghi della città, in via Camozzi e via Milano. Tanto da far ipotizzare che la mano - e la mente - siano le stesse. Nelle scorse ore sono stati trovati altri imbrattamenti del tutto analoghi per grafia a quello apparso il 14 luglio vicino all’ingresso della sede dei Dem in centro. Scritte che fanno sinistramente il verso all’esplosione sfociata nella strage di Brescia. I dettagli del gesto vandalico non sono casuali e l’autore è ben informato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ancora scritte “10:12“ sui cestini. La Digos a caccia dei responsabili

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