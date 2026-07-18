Ancora scritte 10 | 12 sui cestini La Digos a caccia dei responsabili

Da ilgiorno.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le scritte “10:12”, che ricordano l’orario dell’esplosione della bomba in piazza Loggia nel 1974, sono state ritrovate sui cestini della spazzatura in diverse zone della città, tra cui via Camozzi e via Milano. La polizia ha avviato indagini per individuare i responsabili di queste scritte, che sono apparse anche fuori dalla sede del Partito democratico. Le iscrizioni sono state segnalate come atti di vandalismo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le quattro cifre nere, 10:12, l’orario dello scoppio della bomba in piazza Loggia il 28 maggio 1974, comparse qualche gorno fa alla Pallata fuori dalla sede del Partito democratico, tornano a deturpare beffardamente altri luoghi della città, in via Camozzi e via Milano. Tanto da far ipotizzare che la mano - e la mente - siano le stesse. Nelle scorse ore sono stati trovati altri imbrattamenti del tutto analoghi per grafia a quello apparso il 14 luglio vicino all’ingresso della sede dei Dem in centro. Scritte che fanno sinistramente il verso all’esplosione sfociata nella strage di Brescia. I dettagli del gesto vandalico non sono casuali e l’autore è ben informato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ancora scritte 10 12 sui cestini la digos a caccia dei responsabili
© Ilgiorno.it - Ancora scritte “10:12“ sui cestini. La Digos a caccia dei responsabili
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Minacce di morte a Marco Carrai e scritte antisemite sui muri a Firenze. “Individuare i responsabili”A Firenze, nel centro storico, sono apparse scritte antisemite sui muri di via dei Banchi, rivolte al console onorario di Israele.

Ancora una tentata spaccata al bar Marly: paura in centro, caccia ai responsabili ?Un tentativo di furto con spaccata si è verificato questa mattina al bar Marly, situato all’angolo tra via Contrada Tre Passi e via Tasso a Bergamo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web