A Firenze, nel centro storico, sono apparse scritte antisemite sui muri di via dei Banchi, rivolte al console onorario di Israele. Accanto a queste frasi, sono state trovate anche minacce di morte indirizzate a una persona identificata come Marco Carrai. Le autorità stanno conducendo indagini per individuare i responsabili di questi atti vandalici e intimidatori. Nessuna persona è stata ancora fermata o formalmente accusata.

Firenze, 3 maggio 2026 – Scritte contro il console onorario di Israele sono comparse su un muro in via dei Banchi nel centro storico di Firenze. "L’ antisemitismo che riaffiora sui muri della nostra città è qualcosa di grave e inaccettabile”, ha commentato in proposito la sindaca Sara Funaro. Funaro: “Vicinanza a Marco Carrai”. “Oggi ci siamo svegliati con scritte che incitano all’odio, alla violenza e alla morte, riportandoci alla memoria gli anni più bui della nostra storia – scrive in una nota la sindaca – Parole che feriscono e che non hanno nulla a che fare con i valori di Firenze e con l’identità della nostra comunità. Tra queste, anche scritte contro Marco Carrai, a cui va tutta la mia vicinanza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minacce di morte a Marco Carrai e scritte antisemite sui muri a Firenze. “Individuare i responsabili”

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