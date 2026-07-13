Un tentativo di furto con spaccata si è verificato questa mattina al bar Marly, situato all’angolo tra via Contrada Tre Passi e via Tasso a Bergamo. Il proprietario ha riferito che l’episodio si è verificato all’alba e che i responsabili sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La polizia sta indagando per identificare i sospetti e capire se siano coinvolti in altri tentativi simili nella zona. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Bergamo.?Per Alfredo Jaku, titolare del bar Marly, all’angolo tra via Contrada Tre Passi e via Tasso, il lunedì è iniziato con l’ennesima brutta sorpresa. Nella notte, il locale è stato nuovamente preso di mira da ignoti che hanno danneggiato la vetrina nel tentativo di introdursi all’interno.?Si tratta del secondo episodio nel giro di poco più di due settimane. La volta precedente un uomo, arrivato da via Camozzi, aveva preso a calci e pugni una delle porte d’ingresso del bar, provocando una crepa nel vetro. Anche allora il tentativo era fallito e il responsabile si era allontanato senza riuscire a entrare.?Questa volta, però, i danni appaiono più consistenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spray urticante a scuola, caccia ai responsabili: tensione e paura tra docentiA scuola nell'Aquilano si sono vissuti momenti di tensione e paura a causa di uno spray urticante diffuso tra gli studenti.

Leggi anche: Sparatoria fuori dalle piscine, paura a Seriate. Caccia ai responsabili - Foto e video

Argomenti più discussi: Ancora una tentata spaccata al bar Marly: paura in centro, caccia ai responsabili; Tentata spaccata in centro a Bergamo: colpita l’Ottica Isnenghi di via Tasso - Video; Tentano spaccata in via Locatelli a Bergamo, ma la vetrata resiste. Nel mirino una pizzeria d’asporto; Spaccate a Bergamo altri due negozi presi di mira | l' ottica Isnenghi e la parrucchiera di via Verdi Lo sfogo | Città allo sbando.