Un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato trovato senza vita nel fiume. Le ricerche sono iniziate nel primo pomeriggio di oggi e sono state condotte dai vigili del fuoco. Il corpo è stato recuperato nel tardo pomeriggio. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze dell’accaduto.

COLLE VAL D’ELSA (SIENA) – E’ stato recuperato dai vigili del fuoco il cadavere di un 30enne, le cui ricerche erano in corso dal primo pomeriggio di oggi, 5 luglio 2026. L’uomo si è tuffato nelfiume Elsa senza più riemergere. L’allarme è scattato intorno alle 16 a Colle Val d’Elsa dove sono poi intervenuti l’automedica di Poggibonsi, i vigili del fuoco col gruppo sommozzatori e le forze dell’ordine. A intervenire in particolare, i vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi, comando di Siena e il nucleo sommozzatori di Livorno elitrasportati con l’elicottero Drago 127 del reparto volo di Arezzo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Colle Val d’Elsa: muore 30enne dopo tuffo nel fiume, il corpo ritrovato dai vigili del fuoco

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