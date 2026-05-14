Il 22 maggio alle 18 si terrà a Colle di Val d’Elsa la presentazione del libro ‘Sul Fascismo’ scritto da Marino Biondi. L’evento si svolgerà presso il museo San Pietro e vede tra i partecipanti l’autore e altri relatori. L’opera affronta temi legati al periodo storico del fascismo, con approfondimenti e analisi specifiche. La presentazione è aperta al pubblico e fa parte di un calendario di incontri culturali in programma nella cittadina toscana.

Firenze, 14 maggio 2026 – Il 22 maggio alle ore 18 al museo San Pietro di Colle di Val d’Elsa sarà presentato il libro ‘Sul Fascismo. Siamo il Paese che lo ha inventato’ (Edizioni Helicon). Saranno Claudia Corti e Dario Ceccherini a dialogare con l’autore Marino Biondi, già professore di letteratura italiana all'università di Firenze e autore di numerosi saggi letterari e storici. Letture di Lorenzo Bastida. La presentazione è a ingresso libero. La Destra al potere, governo Meloni, insediatosi il 22 ottobre 2022, e il fascismo storico, come fuoco centrale nella storia italiana del Novecento, sono le due facce di questo libro. Del dicastero... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle Val d’Elsa, presentazione del libro ‘Sul Fascismo’ di Marino Biondi

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