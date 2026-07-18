Anci Campania cerca 44 under 35 parte Cives 3.0

Anci Campania ha avviato il progetto Cives 3.0, che cerca 44 giovani sotto i 35 anni. L’iniziativa mira a formare nuovi amministratori attraverso un percorso specifico, senza basarsi esclusivamente sull’esperienza politica pregressa. Il progetto si rivolge ai giovani interessati a ruoli pubblici e si propone di offrire competenze pratiche e teoriche per la gestione territoriale. La selezione è aperta a candidati che desiderano approfondire le proprie capacità in ambito amministrativo e politico.

Tempo di lettura: 2 minuti Quante volte ci siamo chiesti se i candidati alle amministrative o alle politiche fossero davvero formati per amministrare i nostri territori? Oppure se la vecchia militanza tra le fila dei partiti bastasse per formare i futuri politici? ANCI prova a rispondere con un progetto innovativo che punta dritto ai giovani. Si chiama CIVES 3.0 ed è stato lanciato da ANCI Campania nell’ambito del programma “ Scuola Viva Azioni di accompagnamento”, finanziato dalla Regione Campania con fondi PR Campania FSE+ 2021-2027. Formare una nuova generazione di amministratori locali, capaci di governare i Comuni con competenze, visione e senso di responsabilità resta l’ obiettivo principale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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