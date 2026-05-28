Sindaco casertano nel Comitato Direttivo di Anci Campania
Il sindaco di Curti è stato scelto come membro del Comitato Direttivo di Anci Campania. La nomina è stata annunciata dal presidente dell’associazione, il primo cittadino di Pellezzano. La nomina coinvolge un rappresentante del comune casertano, che entra a far parte del comitato con funzione decisionale. La nomina è ufficiale e riguarda la partecipazione alle riunioni e alle attività dell’organizzazione.
Antonio Raiano, sindaco di Curti, è stato nominato componente del Comitato Direttivo di Anci Campania dal presidente Francesco Morra, attuale primo cittadino del comune salernitano di Pellezzano.“La sua designazione - si legge nella nota inviata a Raiano - rappresenta un importante contributo al. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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