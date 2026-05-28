Sindaco casertano nel Comitato Direttivo di Anci Campania

Notizia in breve

Il sindaco di Curti è stato scelto come membro del Comitato Direttivo di Anci Campania. La nomina è stata annunciata dal presidente dell’associazione, il primo cittadino di Pellezzano. La nomina coinvolge un rappresentante del comune casertano, che entra a far parte del comitato con funzione decisionale. La nomina è ufficiale e riguarda la partecipazione alle riunioni e alle attività dell’organizzazione.