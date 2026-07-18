Anche quest'anno tra Giugliano e l'Aversano l'aria è irrespirabile | puzza di giorno e notte Allertata l'Arpac

Tra Giugliano e l’Aversano l’aria resta pesante e maleodorante sia di giorno sia di notte. L’Arpac ha effettuato sopralluoghi negli impianti di trattamento rifiuti, gestione dell’organico, depuratori e aziende di sottoprodotti animali. I residenti possono inviare segnalazioni tramite un bot Telegram o l’app dedicata con Spid. La situazione si ripresenta anche quest’anno senza miglioramenti evidenti.

Sopralluoghi negli impianti di rifiuti, organico, depurazione e sottoprodotti animali. I cittadini possono segnalare via bot Telegram o app con Spid. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Anche quest’anno tra Giugliano e l’Aversano l’aria è irrespirabile: puzza di giorno e notte. Allertata l’ArpacLa puzza nauseabonda arriva nelle case a finestre aperte, nelle sere d'estate, e non se ne va. Da giorni gli abitanti di Giugliano in Campania, provincia di Napoli e di diversi comuni dell'agro aversa ... fanpage.it