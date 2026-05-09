Trump torna all'attacco dopo l'incontro tra Meloni e Rubio | L'Italia non c'era quando avevamo bisogno

Dopo l'incontro tra la premier italiana e il senatore statunitense, Donald Trump ha dichiarato che l'Italia non era presente quando gli Stati Uniti avevano bisogno di supporto. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra gli Stati Uniti e il governo di Roma, con l'ex presidente che ha commentato pubblicamente sulla relazione tra i due paesi. La discussione ha attirato l'attenzione dei media e alimentato il dibattito politico internazionale.

All'indomani dell'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato Usa Marco Rubio, Donald Trump è tornato ad attaccare il governo italiano: "L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Io ci sono sempre stato, e così il mio Paese".🔗 Leggi su Fanpage.it

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