Chivu festeggia la Coppa Italia dell'Inter | Non era scontato vincere due trofei quest'anno

Dopo la vittoria in Coppa Italia con l'Inter, l'ex calciatore e attuale membro dello staff ha espresso soddisfazione, sottolineando che conquistare due trofei in una stagione non era scontato. Ha mantenuto un atteggiamento moderato, evitando di paragonare la propria esperienza a quella di un tecnico di grande successo come Mourinho, e ha commentato con entusiasmo il risultato ottenuto dalla squadra.

Chivu resta con i piedi per terra e non si fa trascinare dal paragone con Mourinho dopo la vittoria della Coppa Italia: "Ci siamo meritati questi trofei, siamo tutti felici".🔗 Leggi su Fanpage.it

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