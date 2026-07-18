Un incidente mortale si è verificato martedì 14 luglio tra i caselli di Vipiteno e Bressanone sull’Autostrada del Brennero. La famiglia coinvolta ha subito gravi perdite, inclusa una ragazza di 13 anni. La vacanza si è conclusa in modo tragico a causa dello scontro. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle persone coinvolte.

Momenti di profonda apprensione e dolore sull’ Autostrada del Brennero, dove si è aggravato il bilancio del drammatico incidente avvenuto martedì 14 luglio tra i caselli di Vipiteno e Bressanone. È morta la ragazzina di 13 anni rimasta gravemente ferita nello schianto: le vittime sono ora due. La giovane viaggiava con la sua famiglia quando l’auto, poco dopo le 7 del mattino, ha tamponato violentemente un autoarticolato fermo in una piazzola di sosta. Nell’impatto era morta sul colpo una donna di 39 anni. Incidente sulla A22, muore la ragazzina ricoverata a Bolzano. La tredicenne era stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale San Maurizio di Bolzano, dove era stata ricoverata in rianimazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Anche la 13enne…”. Mortale in autostrada: famiglia distrutta. La vacanza finisce in autostrada

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