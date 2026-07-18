Il bilancio dell'incidente avvenuto sulla A22 tra Vipiteno e Bressanone si aggiorna con la morte di una ragazza di 13 anni, deceduta in ospedale a Bolzano dopo aver riportato ferite gravissime. La tragedia ha già causato la morte di una donna di 39 anni. L'incidente si è verificato martedì 14 luglio e ha coinvolto più veicoli, provocando gravi conseguenze per le persone coinvolte. La famiglia delle vittime si trova in stato di shock.

Si aggrava il bilancio del grave incidente sulla A22 avvenuto martedì 14 luglio tra Vipiteno e Bressanone. È morta all’ospedale di Bolzano anche una ragazza di 13 anni, rimasta ferita in modo gravissimo nello schianto che era già costato la vita a una donna di 39 anni. La giovane era ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Maurizio. Nonostante i tentativi dei medici, le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Le vittime dell’incidente sull’ Autostrada del Brennero sono dunque due. Incidente A22 tra Vipiteno e Bressanone: l’auto contro un camion. Secondo le prime informazioni raccolte, lo scontro si è verificato attorno alle 7 del mattino, nel tratto dell’A22 compreso tra i caselli di Vipiteno e Bressanone. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Anche la 13enne…”. Incidente mortale in autostrada: famiglia distrutta. La vacanza finisce in tragedia

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TRAGEDIA SULLAUTOSTRADA A1: FAMIGLIA SI RIBALTA IN AUTO. MORTA BIMBA DI 8 ANNI, FERITI I GENITORI

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