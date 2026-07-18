Anche la 13enne… Incidente mortale in autostrada | famiglia distrutta

Un incidente mortale in autostrada ha coinvolto una famiglia, tra cui una ragazza di 13 anni. L’incidente ha causato la morte di almeno una persona e ha lasciato altri feriti. L’incidente si è verificato durante un giorno di traffico intenso, mentre veicoli si dirigevano verso località turistiche. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro. L’evento si inserisce in una serie di incidenti gravi che hanno coinvolto automobilisti e famiglie durante l’estate sulle autostrade italiane.

L’estate continua a essere segnata da una lunga scia di gravi incidenti sulle autostrade italiane, con giornate drammatiche che vedono coinvolte intere famiglie e automobilisti diretti verso le località di vacanza. Il traffico intenso, unito alle alte temperature e alle lunghe percorrenze, rende la rete autostradale particolarmente delicata in questo periodo dell’anno. Nelle ultime settimane diversi schianti hanno provocato morti e feriti lungo alcune delle principali arterie del Paese, riportando l’attenzione sui rischi dei viaggi estivi. In molti casi gli investigatori stanno cercando di capire se all’origine delle tragedie vi siano distrazioni, malori improvvisi, colpi di sonno o altre circostanze ancora da accertare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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