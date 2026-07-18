Anas via al piano Estate sicura 2026

Da gbt-magazine.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Anas ha avviato il piano “Estate sicura 2026” per gestire l’aumento del traffico durante le vacanze estive. Dal 24 luglio al 7 settembre, sono previste chiusure o sospensioni di alcune strade. Il piano mira a garantire la sicurezza e fluidità del traffico nel periodo di maggior afflusso. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle strade interessate o le modalità delle sospensioni.

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L’Anas ha attivato il piano  “Estate sicura 2026”. Ci sarà, come ogni anno in questo periodo, un aumento del traffico per le vacanze. Dal 24 luglio e fino al 7 settembre l’Anas chiuderà o sospenderà 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414). In base alle stime  dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas,  dal 20 luglio e fino al 6 settembre sulle strade e autostrade di competenza  sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. Anas i dati sullo spostamento degli italiani. I dati sono stati annunciati nel corso della conferenza stampa di presentazione della Campagna “Estate Sicura 2026” nella sede centrale Anas di Roma.... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Al via il piano Estate sicura 2026 di Anas: sospesi 1.175 cantieri

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