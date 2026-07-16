Piano estate sicura Anas e Forze dell’ordine in campo

Notizia in breve

Sono stati sospesi 1.175 cantieri lungo le strade principali per facilitare gli spostamenti estivi. Il piano “Estate sicura 2026” prevede circa mezzo miliardo di viaggi. Le forze dell’ordine e Anas sono impegnate in controlli e sorveglianza per garantire la sicurezza dei veicoli e dei viaggiatori durante il periodo di maggiore afflusso.