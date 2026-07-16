Piano estate sicura Anas e Forze dell’ordine in campo
Sono stati sospesi 1.175 cantieri lungo le strade principali per facilitare gli spostamenti estivi. Il piano “Estate sicura 2026” prevede circa mezzo miliardo di viaggi. Le forze dell’ordine e Anas sono impegnate in controlli e sorveglianza per garantire la sicurezza dei veicoli e dei viaggiatori durante il periodo di maggiore afflusso.
Scatta il piano Anas “Estate sicura 2026”, previsti circa mezzo miliardo di spostamenti. Per agevolare la viabilità sono stati sospesi 1.175 cantieri. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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