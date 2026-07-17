da amy winehouse al mito 883

È stato annunciato un nuovo progetto musicale che comprende brani di diversi generi e artisti. Tra le tracce ci sono pezzi di Amy Winehouse, noti per il suo stile soul e R&B, e canzoni degli AcDc, noti per l’heavy rock. Sono inclusi anche brani di Max Pezzali e di Vasco Rossi e Ligabue, rappresentanti del pop italiano e della musica rock italiana. La raccolta comprende quindi una vasta gamma di stili e artisti italiani e internazionali.

Dalla miscela di soul e rhythm and blues di Amy Winehouse all’heavy rock degli AcDc, passando per il pop italiano di Max Pezzali e le canzoni intramontabili di Vasco e Ligabue. Due lunghi fine settimana di musica e divertimento con il Beer&Sound Festival di Solaro, che aprirà i battenti oggi sotto il tendone dell’area feste del centro sportivo comunale “Scirea“ di corso Berlinguer, tra birre fresche, street food e concerti ogni sera. Si partirà stasera con i MyAmy che faranno rivivere i pezzi intensi e potenti di Amy Winehouse, mentre domani saranno di scena i Da zero a Liga con i successi più amati di Luciano Ligabue. Domenica si proseguirà sulle strade del rock con i Black Bells, tribute band degli AcDc. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Il mio disegno di Amy Winehouse reddit

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