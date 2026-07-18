Ammoniti per bullismo Ragazzini diventano bersagli di prepotenze
Due minorenni sono stati ammoniti per atti di bullismo, diventando così bersagli di prepotenze. La Polizia di Stato ha avviato un'azione di prevenzione, con misure volte a tutelare i giovani coinvolti. La Questura di Ancona ha riproposto la rubrica dedicata a queste iniziative, illustrando casi specifici e gli strumenti adottati per proteggere i cittadini più giovani.
Torna la rubrica dedicata alla Polizia di Stato e alle misure di prevenzione adottate dal Questore di Ancona: un appuntamento per raccontare, caso per caso, gli strumenti con cui la Questura interviene a tutela dei cittadini. Questa settimana al centro ci sono due ammonimenti per bullismo, adottati nei confronti di altrettanti giovanissimi. Il bullismo, spiega la Polizia di Stato, non è un litigio tra coetanei: sono atti di intimidazione e violenza, fisica o psicologica, ripetuti nel tempo e rivolti intenzionalmente contro chi è percepito come più fragile, per umiliarlo ed emarginarlo. Si manifesta soprattutto a scuola e nei luoghi di ritrovo dei ragazzi, e nelle vittime lascia ansia, isolamento, perdita di autostima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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