Due minorenni sono stati ammoniti per atti di bullismo, diventando così bersagli di prepotenze. La Polizia di Stato ha avviato un'azione di prevenzione, con misure volte a tutelare i giovani coinvolti. La Questura di Ancona ha riproposto la rubrica dedicata a queste iniziative, illustrando casi specifici e gli strumenti adottati per proteggere i cittadini più giovani.

Torna la rubrica dedicata alla Polizia di Stato e alle misure di prevenzione adottate dal Questore di Ancona: un appuntamento per raccontare, caso per caso, gli strumenti con cui la Questura interviene a tutela dei cittadini. Questa settimana al centro ci sono due ammonimenti per bullismo, adottati nei confronti di altrettanti giovanissimi. Il bullismo, spiega la Polizia di Stato, non è un litigio tra coetanei: sono atti di intimidazione e violenza, fisica o psicologica, ripetuti nel tempo e rivolti intenzionalmente contro chi è percepito come più fragile, per umiliarlo ed emarginarlo. Si manifesta soprattutto a scuola e nei luoghi di ritrovo dei ragazzi, e nelle vittime lascia ansia, isolamento, perdita di autostima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ammoniti per bullismo. Ragazzini diventano bersagli di prepotenze

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