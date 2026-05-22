Bullismo | Si combatte educando alla ‘parola’ Formare i docenti coordinare scuola famiglia servizi sociali e istituzioni Il filo conduttore da Maratona del Bullismo 2026
Durante la Maratona del Bullismo 2026, organizzata dall’Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile a Roma, è stato sottolineato come il problema richieda interventi coordinati tra scuola, famiglie, servizi sociali e istituzioni. Si è discusso di come il bullismo possa essere contrastato attraverso l’educazione alla parola e la formazione dei docenti. L’evento ha messo in evidenza la necessità di risposte integrate per affrontare il disagio giovanile.
Il disagio giovanile chiede risposte coordinate tra scuola, famiglie, servizi sociali e istituzioni. È il filo emerso alla Maratona del Bullismo 2026, organizzata dall’Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos, a Roma. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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